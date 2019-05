Il nuovo video dei Black Keys è la cosa migliore che vedrete oggi

Dopo un silenzio durato cinque anni, i Black Keys stanno per tornare con il nuovo album Let’s Rock, in uscita prevista il prossimo 28 giugno e già anticipato dai singoli Lo/Hi e Eagle Bird.

Ma è oggi che Dan Auerbach e Patrick Carney hanno sganciato la bomba, con l’ultimo estratto Go: una vera hit in pieno stile garage rock, accompagnata da uno dei video più belli mai prodotti dalla band. Nella clip, diretta da Bryan Schlam, il duo viene pressato dalla loro etichetta per un nuovo album, ma c’è un problema, Dan e Patrick non si parlano più. Per risolvere la situazione, entrambi vengono spediti in una comunità hippy per riallacciare l’amicizia perduta ma, tra meditazioni e salvia bruciata, sarà una visione tutt’altro che mistica a risollevare le sorti della band.

«È stato molto divertente registrare questo video con Bryan», ha detto Carney presentando la clip, «Soprattutto perché è stato realmente girato nel posto che prendiamo in giro». «Il video è stato molto divertente, ma ancora non ci parliamo tra di noi», ha aggiunto Auerbach scherzando.