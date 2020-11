Il nuovo singolo di Vasco Rossi uscirà a capodanno

Non si sa ancora il titolo, ma una cosa è certa: il primo singolo tratto dal nuovo album di Vasco Rossi uscirà il 1° gennaio 2021. Lo ha scritto il cantante in un post su Instagram in cui dice che il prossimo sarà «l’anno della rinascita».

Non è ancora noto quando uscirà l’album. L’ultimo disco di canzoni inedite di Vasco Rossi è Sono innocente del 2014. L’ultimo singolo è Se ti potessi dire, uscito un anno fa.