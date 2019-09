Il nuovo singolo di Vasco Rossi esce il 25 ottobre

L'accoppiata Emma Marrone-Vasco Rossi delude. Ma la canzone funzionerà

Posted in: Opinioni Musica

Io sono bella – il nuovo brano di Emma Marrone in uscita domani – non conquista: testo banalotto su sonorità già sentite. Ma il pezzo funzionerà, perché le radio lo passeranno e la gente finirà per apprezzarlo