Il nuovo singolo di Ketama126 si intitola ‘Nonmifregaunca’

Ketama126 ha annunciato su Instagram il titolo del suo nuovo singolo: Nonmifregaunca, dove quell’“unca” – pare di capire – sta per “un cazzo”. Uscirà il 10 aprile. Il cantante, che l’ha prodotta, l’ha definita «una canzone nata per far ballare, fregandosene di tutte le cose negative che ci assillano, come un inno punk alla libertà».

Anche Ketama126 è come tutti noi in quarantena (qui il racconto di quel che fa a casa). Nel presentare la canzone ha spiegato che «ovviamente non è riferita alla situazione attuale dato che l’ho scritta molto prima, ma ora più che mai abbiamo bisogno di positività quindi ballate e godetevi la canzone».