Il nuovo singolo di Katy Perry è una bomba

Aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa dalla musica, ma stava solo scherzando: Katy perry è tornata con un singolo che è una vera bombetta pop. Si chiama Never Really Over e potete ascoltarla qui sopra.

Sulla canzone, un sorta di inno per cuori infranti, Katy dice: «Tutte le nostre relazioni – che siano i grandi amori o le storie fallite – diventano parte di noi, tanto che non si potranno mai dire finite veramente. E se accettiamo sia la luce che il buio che ne conseguono, potremmo accorgerci che è proprio l’oscurità a riportarci a risplendere». Commenti sdolcinati a parte, il ritornello electro di questo pezzo difficilmente vi si leverà dalla testa.

Un ritorno che i fan della Perry aspettavano con trepidazione, dopo il semi-flop di Witness e dei singoli estratti, come Bon appétit e Swish Swish. Buon ascolto.