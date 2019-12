Il nuovo singolo di Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’, è super femminista

“No matter what you do I’m gonna get it without ya,” canta. “I know you ain’t used to a female Alpha.” E poi: “You can’t get with this if you ain’t built for this/I can’t build you up if you ain’t tough enough/ I can’t teach a man how to wear his pants.”

Future Nostalgia serve come antipasto in attesa del nuovo album. È un pezzo gioioso e divertente che non si prende troppo sul serio. Il disco invece ancora non sappiamo come sarà: sappiamo solo che uscirà a qualche punto del 2020. Il mese scorso Dua Lipa aveva fatto uscire il primo singolo Don’t Start Now.