Il nuovo pezzo di XXXTentacion e Lil Peep è una bomba: che peccato

Il nuovo pezzo di XXXTentacion e Lil Peep è una bomba. E te ne rendi conto da subito. Sotto un pesante filtro che costringe i movimenti del loop, la voce compressa di Lil Peep ripete un ritornello che ruota attorno alla frase “Come let’s watch the rain as it’s falling down”, Vieni a vedere la pioggia che cade.

Quando finalmente il filtro libera la presa, Falling Down si mostra in tutta la sua semplice, decadente bellezza: tre accordi, strofe brevi e dirette come un messaggio su Whatsapp cantate dall’unico XXXTentacion che vorremmo ricordare. Quello che parla di amore, per quanto struggente, e non sotto arresto per atti che non è caso e sede ricordare.

Il pezzo è uscito da qualche ora, condiviso su praticamente ogni piattaforma streaming da Mike WiLL Made-It, che l’ha co-prodotto, e iLoveMakonnen, che l’ha firmato come co-autore. Qualche settimana fa, Makonnen aveva condiviso su Instagram una specie di teaser del pezzo, che consisteva in una traccia audio di XXX in studio che si dice dispiaciuto per non aver mai conosciuto Lil Peep, morto lo scorso autunno per un’overdose accidentale da farmaci.

Ed è solo un peccato per tutto. Per Peep, per XXX e soprattutto per questa nuova piega emo che stava prendendo una trap ormai stantìa e che negli ultimi mesi ha perso improvvisamente due pesi massimi.