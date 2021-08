Il nuovo documentario sui Led Zeppelin sta per arrivare

Il regista Bernard McMahon ha annunciato il titolo del suo nuovo documentario sui Led Zeppelin: Becoming Led Zeppelin. «È un film che nessuno pensava fosse possibile girare», ha detto il regista in un comunicato. «L’incredibile ascesa al successo del gruppo è stata veloce e virtualmente mai documentata. Grazie a un’intensa ricerca in tutto il mondo e anni di lavoro per restaurare i video e gli audio d’archivio, questa storia verrà finalmente raccontata».

Il film è stato annunciato per la prima volta nel 2019, e non ha ancora una data d’uscita. Conterrà interviste con i tre membri rimasti in vita della band – Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, per la prima volta in un film sul gruppo – e altre d’archivio con John Bonham. Al documentario parteciperanno anche altri artisti e verranno mostrate fotografie e video fino a oggi inediti.

Nel 2017 McMahon ha diretto American Epic, docuserie dedicata alle origini della registrazione musicale negli anni ’20. Il film è stato molto apprezzato dai Led Zeppelin, soprattutto Jimmy Page, che nel 2019 ha detto: «Quando ho visto quello che Bernard ha fatto in American Epic, sia con le immagini che con il suono, sapevo che era la persona giusta per raccontare la nostra storia».

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.