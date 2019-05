Il nuovo disco di Miley Cyrus è ‘She Is Coming’

Miley Cyrus pubblicherà il suo nuovo Ep, She Is Coming, il prossimo 31 maggio.

Su Instagram, la Cyrus ha pubblicato la data e la cover del disco, in cui indossa una maglietta di Never Mind the Bollocks. She Is Coming è già disponibile per il preorder e lo scorso weekend, Miley aveva cantato tre nuove canzoni durante il BBC’s Radio 1 Big Weekend. Qui cover e tracklist:

1. Party Up the Street (Ft. Swae Lee)

2. Cattitude (Ft. RuPaul)

3. The Most

4. Drugs Ruled Everything Around Me (Ft. Ghostface Killah)

5. Unholy

6. Mother’s Daughter

She Is Coming sarà quindi il seguito ufficiale di Younger Now, disco country pop non fortunatissimo uscito nel 2017. La Cyrus sarà inoltre la protagonista di uno dei nuovi episodi di Black Mirror in uscita il 5 giugno.