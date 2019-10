The Clash, una mostra e una ‘reunion’ per il 40° anniversario di ‘London Calling’

Per celebrare l'uscita dell'album che ha trasformato la band in un simbolo del punk, a Londra aprirà una mostra gratuita con alcuni cimeli e oggetti personali appartenuti a Joe Strummer, mentre Paul Simonon, Mick Jones e Topper Headon si ritroveranno per la proiezione del film-documentario ‘Westway to the World’