Il nuovo disco di Jovanotti ‘Lorenzo sulla Luna’ uscirà il 29 novembre

S’intitola Lorenzo sulla Luna il disco che Jovanotti pubblicherà il 29 novembre. È una raccolta di cover di canzoni «più o meno famose» dedicate alla Luna, nel cinquantesimo anniversario della conquista del satellite da parte dell’uomo. Lo annunciato il cantante stasera, nel corso della convention della sua casa discografica, la Universal.

Il disco è stato registrato in una settimana, più o meno il tempo in cui l’equipaggio dell’Apollo 11 raggiunse la Luna nell’estate del 1969. «È una parentesi nella mia storia musicale, un divertimento», ha detto Jovanotti in un video diffuso durante la convention. In luglio, il cantante ha pubblicato la sua versione di Luna di Gianni Togni.