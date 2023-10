A distanza di 5 anni da Evergreen, Calcutta sta per pubblicare il suo nuovo disco. Lo ha annunciato con un post su Instagram: «Qui si prova per il tour ma il 20 ottobre esce il mio nuovo disco sempre per Bomba Dischi. Un abbraccio forte. Edoardo».

Un disco molto atteso e che il cantautore poterà in tour. Si parte il 30 novembre, qui tutte le date: