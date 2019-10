Il nuovo album di Sam Smith uscirà nel 2020

Il cantautore britannico Sam Smith è al lavoro sul nuovo disco, seguito di The Thrill Of It All uscito nel 2017. Ad annunciarlo lui stesso durante una nuova intervista allo Zach Sang Show. Tra le nuove canzoni, che dovrebbero uscire nel 2020, meno ballads e più uptempo, sulla scia dei suoi ultimi singoli How Do You Sleep? e Dancing With A Stranger feat. Normani.

«Mi sento come se avessi recentemente mostrato una parte di me che di solito conoscono solo i miei familiari e i miei amici», ha detto Smith. «Mi sono aperto e la gente lo ha apprezzato. Mi ha dato la forza di fare qualcosa che ho sempre sognato ma che avevo paura di fare: del sano pop».

Trovate l’intervista completa qui: