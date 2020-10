Il nuovo album di Piotta è la colonna sonora della terza serie di ‘Suburra’

Si intitola Suburra – Final Season il nuovo album di Piotta che uscirà in digitale venerdì 30 ottobre. Come suggerisce il titolo, il disco è la colonna sonora della terza e ultima stagione di Suburra. Contiene 10 originali realizzati appositamente per la serie Netflix.

Ognuna delle 10 tracce, fra cui due strumentali un remix, racconta la vita dei personaggi principali di Suburra: Aureliano, Spadino, Cinaglia, Samurai, Angelica, Nadia, Manfredi. Ogni puntata conterrà un brano diverso. A partire dal 6 novembre il disco sarà disponibile anche in vinile.

La collaborazione con Suburra nasce nella prima stagione, quando si è ascoltato nella serie 7 vizi Capitale. È stata la label di Piotta, La Grande Onda, a pubblicare la colonna sonora rap della seconda stagione, ma il cantante non aveva mai scritto brani originali per tutte le puntate. Ecco copertina e tracklist.

1 Cuore Nero – Samurai

2 S.U.B.U.R.R.A. – Manfredi & Cinaglia

3 S.U.B.U.R.R.A. Theme Song

4 Fiore dell’infame – Angelica & Nadia

5 La Giostra – Anacleti’s groove

6 È ora di andare – Spadino

7 Scivola via – Aureliano

8 Su di me – Cinaglia

9 È ora di andare (FF rmx)

10 Overture