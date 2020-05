Il nuovo album di Lady Gaga uscirà a maggio

Dopo essere stato rinviato causa coronavirus, Lady Gaga ha annunciato la nuova data d’uscita del suo nuovo disco, Chromatica, che sarà disponibile dal 29 maggio.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4 — Lady Gaga (@ladygaga) May 6, 2020

Nei giorni scorsi, dopo il leak della cover, Gaga aveva annunciato anche la tracklist che trovate qui:

Chromatica I

Alice

Stupid Love

Rain On Me (feat. Ariana Grande)

Free Woman

Fun Tonight

Chromatica II

911

Plastic Doll

Sour Candy (feat. Blackpink)

Enigma

Replay

Chromatica III

Sine From Above (feat. Elton John)

1000 Doves

Babylon

Special edition – bonus tracks:

Love Me Right

1000 Doves (piano demo)

Stupid Love (Vitaclub Warehouse mix)

Il primo singolo del progetto è Stupid Love: