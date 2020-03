Il nuovo album di Lady Gaga ha una data d’uscita

Dopo l’uscita del singolo Stupid Love, Lady Gaga ha annunciato (e ufficializzato) titolo e data d’uscita del suo nuovo disco, Chromatica, che sarà negli store dal prossimo 10 aprile.

Le news sono ancora poche, quello che si sa è che l’album sarà disponibile in diversi formtati, tra cui sicuramente CD, vinile e musicassetta.

Questo il tweet di Gaga:

Welcome to “Chromatica”, coming April 10. Pre-order now ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz

This is not the album cover but we made it for you to enjoy in the meantime 😘 pic.twitter.com/dz2KWt1MzN

— Lady Gaga (@ladygaga) March 2, 2020