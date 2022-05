Il nuovo album di Kendrick Lamar sarà un doppio? E sarà anche un libro?

Il nuovo album di Kendrick Lamar sarà un doppio? C’entra anche un libro? Il rapper ha pubblicato una fotografia che suscita più domande che risposte. L’immagine è comparsa sul suo sito, dove Lamar sta postando le poche informazioni disponibili sul suo prossimo lavoro.

Nella foto, lo si vede mentre tiene in mano un libro intitolato come il suo prossimo album Mr. Morale & the Big Steppers e due CD masterizzati. Su uno è scritto a pennarello “Morale” e sull’altro “Steppers”. Dobbiamo quindi aspettarci un progetto più ampio di un “semplice” album dal rapper premiato con un Pulitzer?

Una cosa è certa: Mr. Morale & the Big Steppers uscirà il 13 maggio. È il quinto album di Lamar, senza contare la colonna sonora di Black Panther, il primo da Damn del 2017. Il 23 giugno il rapper sarà in concerto all’Ippodromo di San Siro per il Milano Summer Festival.