Il nuovo album di Kanye West uscirà tra pochissimo

Kanye West ci ha dato un altro antipasto di Donda, il suo primo album di inediti dal 2019, durante la gara 6 delle NBA Finals. Uno dei brani del disco, No Child Left Behind, era infatti la colonna sonora di una pubblicità di Beats By Dre trasmessa durante la partita poi vinta dai Milwaukee Bucks. E non finisce qui, perché lo spot ha svelato anche la data d’uscita del disco, che arriverà questo venerdì, il 23 luglio.

La pubblicità, dove la protagonista è Sha’Carri Richardson – l’atleta velocista squalificata dalle Olimpiadi per positività al THC –, arriva dopo l’annuncio a sorpresa di un listening party, organizzato per giovedì al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Anche questa volta, Kanye ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto con un grande evento: The Life Of Pablo è stato presentato a una sfilata al Madison Square Garden, nel 2016. Due anni dopo, invece, ha invitato giornalisti e celebrità per ascoltare Ye in Wyoming.

Donda arriva a due anni da Jesus Is Born, un LP ispirato al gospel e registrato con il Sunday Service Choir. Lo scorso dicembre la collaborazione tra Kanye e il coro ha dato vita a un altro EP di cinque brani, Emmanuel. Non è chiaro se Donda rappresenta un altra collaborazione di questo tipo oppure un ritorno all’hip hop. Venerdì, inoltre, uscirà anche Industry Baby, il nuovo singolo di Lil Nas X prodotto da Kanye.