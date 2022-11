Il nuovo album di Jennifer Lopez è ispirato alla relazione con Ben Affleck

Certi amori fanno lunghi, lunghissimi giri, ma poi alla fine tornano a casa: parola di J-Lo. Dopo aver annunciato il suo nuovo album, This Is Me… Now, infatti, Jennifer Lopez ha parlato con Zane Lowe a Apple Music 1, rivelando come il nuovo disco sia ispirato al suo ritrovato amore con Ben Affleck.

«Abbiamo catturato questo momento in cui io ho ritrovato l’amore della mia vita con il quale abbiamo deciso di passare il resto dei giorni assieme. Il messaggio dell’album è che l’amore esiste», ha raccontato J-Lo a Lowe. «Il nostro è vero amore. Il messaggio è che se, come me molte volte, ti stai chiedendo se hai perso la fiducia e ti stai domando se vuoi mollare tutto, ecco, non farlo. Non farlo perché il vero amore esiste e certe cose durano per sempre: è tutto vero».

«Voglio lanciare questo messaggio nel mondo anche se parlo comporta molta vulnerabilità. Ma non posso contenermi anche se certe parti di tutto questo mi fanno paura», ha aggiunto. «E credo che alcune parti spaventino anche Ben. Mi ha detto: “Vuoi davvero dire tutto queste cose nelle canzoni?”. E io gli ho risposto: “Non so come altro farlo, baby”».

Il nuovo album dell’artista chiude anche un cerchio iniziato vent’anni fa con This Is Me… Then, il disco del 2002 che conteneva molti brani ispirati alla sua prima relazione con Affleck (anche Dear Ben, una canzone di quel disco, avrà ha un suo sequel. «È già nel nuovo album», ha confermato l’artista).

Durante l’intervista con Lowe, Lopez ha raccontato di come la fine di quella relazione l’abbia fortemente condizionata, spiegando perché da quel momento ha smesso di suonare dal vivo i brani dedicati a Ben.

«Non ho più portato quei brani live. Era troppo doloroso dopo la nostra rottura. Aver annullato, il nostro matrimonio vent’anni fa è stata la cosa più struggente che mi sia mai capitata nella vita. Pensavo davvero che sarei morta». Lopez ha poi aggiunto: «Mi ha mandato in una spirale per 18 anni dove semplicemente non riuscivo a trovare il modo di far funzionare le cose. Non riuscivo. Ma adesso, dopo vent’anni, è arrivato l’happy ending».

Parlando della reazione di Affleck al disco, J-Lo ha dichiarato: «Lo ama. Ne ama la musica e conosce tutte le parole. Era al mio fianco mentre lo creavo, è il mio più grande fan, una cosa magnifica».

This Is Me… Now non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per il 2023.