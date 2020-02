Il nuovo album di Francesca Michielin uscirà a marzo

Lo ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram: il nuovo album di Francesca Michielin si chiamerà Feat e uscirà il prossimo 13 marzo. Undici canzoni e altreattanti featuring, appunto, anticipate dal singolo Cheyenne.

«Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell’Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perche non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero. Questo progetto è stato un lavoro impegnativo e ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione tra quei due mondi, natura e urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura».

Per le tre settimane che anticipano l’uscita del disco, Francesca sarà protagonista di altrettanti live set per far conoscere meglio il suo progetto. Il primo brano a essere presentato al pubblico è Gange feat. Shiva. L’appuntamento è per il 20 febbraio al Rocket di Milano.

Questa la cover di Feat