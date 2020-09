Il nuovo album di Alicia Keys ha una data d’uscita

Il nuovo album di Alicia Keys doveva uscire il 20 marzo. Poi la pandemia e la scelta di rinviare canzoni e tour a data da destinarsi. Ora però c’è una data, ed è vicinissima: Alicia, così si chiama il nuovo lavoro in studio della cantautrice, uscirà venerdì 18 settembre anticipato dal nuovo singolo Love Looks Better.

La tracklist completa di Alicia non è ancora stata annunciata, ma l’album includerà i precedenti singoli Time Machine, Underdog, Show Me Love con Miguel, So Done con Khalid, Love Looks Better, Perfect Way to Die e Good Job.

Per le date del tour bisogna aspettare ancora un po’. A marzo intanto l’artista ha pubblicato il suo libro di memorie, More Myself: A Journey.