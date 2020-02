Il nuovo album di Adele uscirà a settembre

Buone notizie per i fan di Adele: il nuovo album della cantautrice uscirà quest’anno. A rivelarlo lei stessa, durante un matrimonio di amici nel weekend. Adele è salita sul palco per cantare un pezzo e ha fatto il grande annuncio. Potete ascoltarlo qui:

The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z

