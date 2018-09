Il nuovo album dei Tool arriverà nel 2019

Maynard James Keenan, la voce di Tool e A Perfect Circle, ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori del nuovo, attesissimo, album dei Tool. «Aggiornamento: voci-guida registrate da un bel po’. Adam Jones è immerso nelle chitarre, adesso. Poi faremo le voci definitive. Correzioni. Mix. Correzioni. Master. Correzioni. Manca ancora molto ma siamo molto più vicini. Tool. 2019», ha scritto su Twitter.

Update- Scratch Vox tracked awhile ago. AJ deep in Guitars now. Final Vox after. Step back. Adjust. Mix. Adjust. Re-Adjust. Master. Adjust. Re-Adjust. Long Way 2 Go But Much Closer. #TOOL #2019

— Maynard J Keenan (@mjkeenan) 10 settembre 2018