Il nuovo album dei Killers si intitolerà Imploding the Mirage e uscirà nella primavera del 2020. La band lo ha rivelato su Twitter annunciando anche un tour nel Regno Unito e in Irlanda che si terrà l’anno prossimo.

Introducing IMPLODING THE MIRAGE. Preorder the album to get access to pre-sale tickets for our UK & Ireland Tour at the link below. Future musical teasing imminent.https://t.co/ZRZj4sNMWa pic.twitter.com/ZDPp2l0RM2 — The Killers (@thekillers) November 15, 2019

All’inizio di quest’anno la band americana ha pubblicato Land of the Free, una canzone nata in reazione alle politiche del presidente Trump. Non è chiaro se la canzone sarà inclusa in Imploding the Mirage. Non compare fra i titoli apparsi in ottobre sull’account Instagram del gruppo.