Il nuovo album dei Garbage è pronto

Shirley Manson e la sua band stanno per tornare: in una nuova intervista la cantante ha dichiarato che i Garbage hanno registrato il nuovo disco, attualmente in fase di mixing. Uscirà l’anno prossimo.

La Manson ha parlato anche di salute mentale in quarantena, raccontando di aver sofferto di depressione e ansia. «Mixare il disco è l’unica cosa che mi mantiene sana di mente, le mie giornate erano senza forma». L’ultimo disco della band, Strange Little Birds, è del 2016. «Stiamo cambiando il modo in cui pubblichiamo i dischi», ha continuato Shirley parlando delle lunghe pause tra un lavoro e l’altro.

La band avrebbe dovuto essere in tour con Alanis Morissette per i 25 anni di Jagged Little Pill, ma le date sono state rimandate al prossimo anno. Quando potremo ascoltare anche la loro nuova musica.