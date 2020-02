Il nuovo album dei Foo Fighters è pronto 

Presto potrebbe arrivare un nuovo album dei Foo Fighters. La notizia arriva direttamente da Dave Grohl, che ha parlato del prossimo lavoro della band durante una puntata del podcast di Bill Simmons. “Abbiamo appena finito di fare il disco”, ha detto. “Alcune di queste canzoni le abbiamo scritte in 45 minuti, altre… C’è un riff a cui lavoro da 25 anni. La prima volta che ne ho fatto una demo ero nella mia cantina, a Seattle”. Al momento, purtroppo, non è stata indicata la finestra d’uscita.

Oltre al disco, il frontman dei Foo Fighters è al lavoro anche su un documentario dedicato a chi parte in tour su un van. “Ho intervistato tutti… i Beatles sono partiti in van, i Guns N’ Roses, i Metallica, gli U2, l’hanno fatto tutti”, ha detto. “C’è qualcosa in quel periodo di una carriera… lo indossi come una medaglia. Il film non è una collezione di aneddoti incredibili, parla più di cosa ti porti a fare una cosa del genere. Perché qualcuno dovrebbe lasciare il lavoro, lasciarsi tutto alle spalle, per inseguire un sogno senza nessuna garanzia di farcela? Fai la fame, sanguini, ti ammali, ti incazzi, vai in galera per colpa di una rissa, ma riesci sempre ad arrivare in tempo per il concerto successivo. Raccontano tutti la stessa storia, ed è fondamentale per il successo”. Potete ascoltare l’intervista completa qui sotto.