Il nuovo album dei Deep Purple si intitola ‘Whoosh!’

Quando nel 2017 i Deep Purple hanno pubblicato inFinite hanno fatto capire che avrebbe potuto essere il loro ultimo album. Non è così. La band inglese ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album di inediti. Si intitola Whoosh! e uscirà il 12 giugno. Il claim, che lascia intendere il fatto che sia un disco dai toni scuri, è “putting the Deep back into Purple”.

L’album è prodotto, come il precedente, da Bob Ezrin, l’uomo dietro ai suoni di The Wall dei Pink Floyd, School’s Out di Alice Cooper, Berlin di Lou Reed. Il produttore ha invitato il gruppo a Nashville per scrivere e registrare il disco che sarà disponibile anche in edizione limitata con un DVD che include lo speciale di un’ora Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation e il concerto all’Hellfest del 2017.

Il gruppo inglese si esibirà in Italia il 6 luglio al Bologna Sonic Park e il 19 ottobre al Forum di Assago (Milano).