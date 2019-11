Il nuovo album dei Calibro 35 si intitola ‘Momentum’

Tornano i Calibro 35. Due anni dopo Decade, il supergruppo di Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini, Luca Cavina e Tommaso Colliva pubblicherà il 24 gennaio un nuovo album intitolato Momentum.

Momentum, spiega il comunicato stampa diffuso dall’etichetta Record Kicks, «rappresenta la necessaria svolta per sondare come si possa fare musica al giorno d’oggi: una riflessione sull’attualità, capace di far tesoro di ciò che c’è stato per andare oltre, col fermo intento di realizzare un’opera destinata a rimanere, senza correre il rischio di trasformarsi in una bella foto sbiadita sul fondo di un baule».

Qui sotto la copertina.