Il nuovo album dei Calibro 35 ‘Exploration’ uscirà a giugno

I Calibro 35 hanno annunciato il loro nuovo album. Si intitola Exploration e uscirà il 6 giugno. È il nono disco della band formata da Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini, Tommaso Colliva (alla regia), con la partecipazione di Roberto Dragonetti al basso. L’ultima uscita del gruppo è l’EP Jazzploitation.

L’album è anticipato dal primo singolo Reptile Strut. «Il ramarro è un sauro dal colore verde acceso, rapidissimo nei movimenti, ha un incedere scattante e cambia spesso il passo. Per questo è difficile catturarlo», spiega la band. «Reptile Strut parte da queste premesse. Ha una dna preciso, ossia la passione per il groove ma anche la voglia di sperimentare che determina un continuo cambio di passo, di stili, di mondi musicali da esplorare in continuo mutamento».

«Negli ultimi tempi abbiamo ingerito una grande quantità di musica. Grazie alla produzione di colonne sonore abbiamo messo i nostri strumenti in funzione di storie da raccontare e immagini da vedere. Grazie anche all’invito a diversi festival italiani ed europei, ci si è confrontati con un mondo ampio, ampissimo come quello del jazz. Abbiamo tenuto le orecchie aperte, assaggiato tutto quello che potevamo, cercando di capire cosa avremmo potuto inserire nel nostro linguaggio».

Reptile Strut

Watch this video on YouTube

La copertina di Exploration, che sarà accompagnato da un tour: