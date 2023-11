Il nuovo album degli Smile si intitola ‘Wall of Eyes’? E cosa c’entra Paul Thomas Anderson?

Il nuovo album degli Smile di Thom Yorke si intintola Wall of Eyes e uscirà il 26 gennaio? È quanto si deduce dalla pagina (poi cancellata) della Remote Control Records, che offre per l’Australia e la Nuova Zelanda servizi di distribuzione, pubblicitari e di altro tipo a varie etichette, tra cui la XL per la quale incidono gli Smile.

Dal sito di Remote Control Records deduce che il «brand new album» del gruppo di Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner conterrà otto tracce tra cui il singolo Bending Hectic già uscito.

Che qualcosa si stia muovendo è evidente. Ieri sera, il Prince Charles Cinema di Londra ha postato quattro foto dell’ingresso coi cartelloni dei film in programmazione. Si vede una locandina di Wall of Eyes dei Radiohead (un videoclip della title track o qualcosa di più?) in uscita oggi, starring Thom Yorke e diretto da Paul Thomas Anderson.

Il regista di Magnolia, Il petroliere e Licorice Pizza ha diretto in passato vari video dei Radiohead e soprattutto Anima, un corto basato su pezzi dell’omonimo disco solista di Yorke. Oggi ne sapremo di più.

Ecco copertina e tracklist del disco, via Reddit:

Wall of Eyes

Teleharmonic

Read the Room

Under Our Pillows

Friend of a Friend

I Quit

Bending Hectic

You Know Me

Aggiornamento: è uscito il video della title track diretto da Anderson: