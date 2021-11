Il nuovo album degli Arctic Monkeys è praticamente pronto e uscirà nel 2022

Gli Arctic Monkeys pubblicheranno un nuovo album il prossimo anno, probabilmente prima di partire per un tour estivo. L’ha detto il batterista Matt Helders in un’intervista, spiegando che il disco è «praticamente pronto» e che la band punta a farlo uscire nel 2022.

«Abbiamo dovuto lavorarci in maniera sconnessa e ci sono ancora delle parti da finire, ma sì, siamo a buon punto», ha detto a Radio 5 Live Breakfast. «Credo che quando avremo chiuso tutto sarà già arrivato il prossimo anno. Speriamo di farlo uscire e partire in tour la prossima estate».

Il disco sarà il sesto album in studio della carriera degli Arctic Monkeys, e arriverà a quattro anni di distanza da Tranquility Base Hotel and Casino.

🥁 5 Live Breakfast presenter turned drummer? We don’t think so… To celebrate @OwainWynEvans’ #Drumathon, @rickedwards1 got a lesson from Arctic Monkeys drummer Matt Helders ✨ Good luck Matt 😬⬇️ Listen to 5 Live Breakfast via the @BBCSounds app 🎙 pic.twitter.com/ng7issbCNF — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) November 12, 2021

Dell’album, in realtà, si parla già da diversi mesi. A gennaio, il manager dei Monkeys ha confermato che la band era al lavoro su della nuova musica e che avrebbero voluto registrarla già nell’estate del 2020. Helders ha spiegato che all’epoca erano «nella prima fase di scrittura», che ovviamente è stata complicata dalla pandemia. Lo scorso agosto, invece, il sito di Butley Priory – un ex monastero sulla costa di Suffolk – ha svelato che la band aveva registrato lì per circa due mesi.

Nell’intervista per Radio 5 Live Helders ha anche detto che la band sta cercando di spingere il suo sound in una direzione diversa. «Cerchiamo sempre di muoverci un po’», ha spiegato. «Per noi è sempre così. Tutti i dischi iniziano da dove finisce il precedente, ha senso se li osservi in questo contesto. Cerchiamo sempre di fare qualcosa di diverso, è difficile da descrivere. Ma è sempre la stessa band».