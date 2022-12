Il nazi-delirio di Kanye West: «Mi piace Hitler»

Come crea scompiglio Kanye West, nessuno mai. Ieri ha avuto un’altra delle sue giornatine da bastardo senza gloria in cui, al posto di gettare acqua sul fuoco dopo i suoi noti commenti contro gli ebrei, ha legato definitivamente il suo nome a Hitler e al nazismo.

Del resto, cosa poteva mai andare storto nell’idea di dialogare con Alex Jones, il complottista che ha diffamato i genitori dei bambini uccisi nella scuola elementare di Sandy Hook dicendo che la strage non è mai avvenuta e che loro sono attori? (Jones è stato per questo motivo condannato a pagare 965 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie delle vittime).

È successo che Jones è sembrato un moderato. Col viso interamente coperto da una passamontagna, il rapper ha detto che «tutti gli esseri umani hanno qualcosa di buono, specialmente Hitler. E poi Hitler era cristiano. Vedo in lui del buono. Ha inventato le autostrade e il microfono che uso in quanto musicista, e sono stufo del fatto che non puoi dire ad alta voce che questa persona ha fatto cose buone».

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd — Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022

Quand’è scattata la pubblicità, Jones ha detto che i nazisti non gli piacciono. «A me Hitler piace», si sente dire in dissolvenza a Kanye West.

Kanye West says he “likes Hitler” pic.twitter.com/ECnFxYnYdO — Van Lathan Jr (@VanLathan) December 1, 2022

Dopo il ritorno in onda West ha aggiunto che «dobbiamo smetterla di parlar male dei nazisti», usando il verbo “to diss”, curiosamente lo stesso utilizzato a proposito delle rime che i rapper rivolgono ai propri rivali.

Non pago, Ye ha parlato di «Satana che s’impossessa dei sionisti e fa fare loro cose brutte» e che «non mi piace che la parola “male” sia associata ai nazisti. Amo gli ebrei, ma amo anche i nazisti».

A quel punto Jones s’è sentito in dovere di dire che è in disaccordo. La cosa non ha fermato Kanye che ha aggiunto che Hitler «non ha ucciso sei milioni di di ebrei, non è corretto dal punto di vista dei fatti. Non è l’Olocausto quello che è successo. Prendiamo in considerazione i fatti. Hitler ha molte qualità che lo salvano».

Kanye West: “I love Jewish people, but I also love Nazis.” pic.twitter.com/xZxsQ4GkUa — Right Wing Watch (@RightWingWatch) December 1, 2022

Qualche ora dopo l’intervista, Kanye West ha ribadito il concetto postando l’immagine di una svastica dentro la Stella di Davide e la scritta che si riferisce alla sua già disastrosa campagna per diventare presidente degli Stati Uniti nel 2024: “YE24 LOVE EVERYONE #LOVESPEECH”.

JUST IN: Elon Musk removes Kanye West’s tweet of what looks like a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/iK8CnozDez — Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 2, 2022

A quel punto Elon Musk, che ha fatto della libertà d’espressione la stella polare delle sue politiche relative a Twitter riattivando anche agli account di fake news, ha sospeso West dalla piattaforma.