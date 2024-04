Il musicista francese Arnaud Rebotini è stato accusato di violenza sessuale

Il musicista e dj francese Arnaud Rebotini, membro dei Black Strobe, è stato accusato di molestie sessuali e violenza sessuale. Sette donne hanno parlato con il giornale investigativo francese Mediapart raccontando le proprie esperienze con Rebotini. Le accuse, che si riferiscono agli ultimi 13 anni, parlano di contatto fisico inappropriato.

Raggiunto dallo stesso giornale, Rebotini ha ammesso di essere un tipo che flirta in maniera «fastidiosa e vecchia scuola», ma ha negato di essere un «aggressore sessuale», aggiungendo: «Se mi sono comportato male e per loro è stato un trauma, mi scuso. Certe cose non le farei più, sono cambiato». Anche il manager dell’artista, Joran Le Corre, ha ammesso di essere stato al corrente delle accuse: «Alcune mie amiche le hanno subite, è una questione seria, vero, ma sono storie vecchie. Arnaud è una persona che ha fatto un percorso e riconosciuto i suoi cattivi comportamenti. In sei anni che lavoro con lui nessun locale mi ha mai dato feedback negativi su di lui». Anche un compagno di band, Ivan Smagghe, ha raccontato di aver lasciato la band nel 2006 per «divergenze artistiche» e per «l’attitudine problematica al flirt» di Rebotini, aggiungendo però «non sto parlando di aggressioni».