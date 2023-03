Il mondo è un posto incredibile: guarda Chris Martin che canta ‘Turuturu’ di Francesco e Giada

Quella che vi stiamo dando è una di quelle notizie che ci fanno credere che, come dicevano i Finley, tutto è possibile.

Vi ricordate Francesco e Giada, coppia che partecipò a Sanremo 2001? Se la risposta è no, beh, non vi biasimiamo. I due si presentarono al Festival condotto da Raffaella Carrà e arrivarono terzi nella Sezione Giovani, dietro ai Gazosa e ai Moses. Il loro brano, Turuturu, non ebbe un grande successo ma è rimasto popolare tra i super fan del Festival.

Passano più di vent’anni e ci troviamo Chris Martin che canticchia il brano durante un concerto dei Coldplay in Brasile. Incredibile, no? Il video:

Su come sia stato possibile tutto questo abbiamo la spiegazione: il brano ebbe un grande successo nella sua versione in portoghese, cantata da Sandy e Junior col titolo Quando Você Passa.

Il pezzo, come spiega a Il Mattino il co-autore Gianfranco Caliendo, voce, chitarrista de Il Giardino dei Semplici, inizialmente avrebbe dovuto essere interpretato da Ambra Angiolini, che poi decise di non inserire il brano nel suo repertorio. E anche oggi abbiamo imparato qualcosa.