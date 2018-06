Il mondo della musica saluta XXXTentacion

Nonostante la sua storia personale complicata – era in attesa di processo per violenza su una donna incinta, strangolamento, sequestro di persona e corruzione di testimone -, XXXTentacion è stato uno dei principali esponenti dell’area più intimista del Soundcloud rap. Aveva 20 anni e con solo due album era riuscito a conquistarsi l’interesse della critica, l’amore dei fan – soprattutto per la sua capacità di trattare temi difficili come la depressione, il suicidio e la solitudine – e l’ammirazione dei colleghi.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 giugno 2018

«Riposa in pace, non ti ho mai detto quanto fossi d’ispirazione… grazie per essere esistito», ha scritto Kanye West su twitter. «Non ho parole, riposa in pace. Ho adorato collaborare con te, eri un vero artista, pieno di fottuto talento», ha aggiunto Travis Barker, il batterista dei Blink 182.

The two leaders of this entire wave of hip hop are dead now . If you really want to revil in their deaths I will block you. No time for negativity — diblo (@diplo) 18 giugno 2018

«I due leader di questa nuova ondata di hip hop sono morti», ha scritto Diplo (l’altro musicista a cui fa riferimento è Lil Peep, anche lui scomparso di recente). «Bloccherò chi si farà beffe di questa notizia. Non è il momento della negatività».

This got me fucked up. RIP X. Enormous talent and limitless potential and a strong desire to be a better person. God bless his family, friends and fans. — J. Cole (@JColeNC) 18 giugno 2018

«Questa notizia mi ha mandato fuori di testa», ha detto J. Cole. «Talento enorme, potenziale infinito, un desiderio enorme di diventare una persona migliore. Dio benedica la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan».

R.I.P @xxxtentacion No one can be so self-righteous that they are happy when a youth dies. The young still have the capability to reform. God bless the kids. #xxxtentacion — Jidenna (@Jidenna) 18 giugno 2018

R.I.P. Xxxtentacion — juicy j (@therealjuicyj) 18 giugno 2018