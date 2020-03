“Il mio esame istologico non va bene”: Donatella Rettore dovrà essere operata d’urgenza in oncologia

Come ha scritto la cantante stessa sul suo profilo Twitter, Donatella Rettore dovrà essere operata d’urgenza in oncologia per la grave malattia di cui soffre da mesi. “Il mio esame istologico non va bene”, ha scritto Rettore, 66 anni.

“Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più”, si legge nel messaggio. “Mi hanno operato allo Iov. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.

BENE, VE LO DICO TANTO IN MEZZO ALLA BUFERA SARÀ SOLO UN TUONO IN PIÙ.MI HANNO OPERATO ALLO IOV. IERI HANNO AVUTO IL RISULTATO DELL'ESAME ISTOLOGICO E NON VA BENE . MI DEBBONO RIOPERARE E IN FRETTA. CIAO A TUTTI VI VOGLIO BENE . ABBIATE CURA DI CLAUDIO , ORSO , LUPO E COLLINS. pic.twitter.com/SIC963SGw0 — Donatella Rettore (@Rettore_) March 14, 2020

Lo scorso 26 gennaio, a Domenica In, Rettore aveva confessato di aver scoperto di avere la talassemia a 29 anni. “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”, aveva detto.