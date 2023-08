Il microfono lanciato da Cardi B è all’asta su eBay (e il prezzo sta salendo tantissimo)

Il microfono lanciato sul pubblico da Cardi B durante il suo recente show a Las Vegas è stato messo all’asta. Almeno, però, c’è una buona causa.

Il microfono che la rapper ha scagliato contro chi le aveva gettato dell’acqua in viso è di proprietà di una società di produzione audio chiamata The Wave di Sin City, e il proprietario ha dichiarato a TMZ di averlo messo all’asta e che il ricavato andrà a un paio di associazioni benefiche (il Wounded Warrior Project e un’associazione locale di Las Vegas chiamata Friendship Circle Las Vegas, che si occupa di aiutare gli adolescenti).

«È stato piuttosto facile rintracciare il microfono dopo lo show, perché il nastro bianco sul fondo dice “MAIN”, e il microfono funziona ancora nonostante Cardi l’abbia lanciato tra la folla». Il video è diventato uno dei più virali degli ultimi giorni e ora la rapper è accusata di percosse, in quanto la donna colpita ha sporto denuncia alla polizia.

Per i tre che non avessero visto il video, Cardi si stava esibendo in una giornata molto calda e aveva chiesto al pubblico di spruzzarle acqua per rinfrescarsi, salvo poi perdere la calma quando qualcuno le ha lanciato addosso una tazza con liquido e ghiaccio.

Cardi B hurls microphone at woman who threw a drink on her during a performance. pic.twitter.com/NRxTCseSjK — Oli London (@OliLondonTV) July 30, 2023

Tornando al microfono, l’asta è partita da 500 dollari e al momento in cui stiamo scrivendo è già sopra i 31mila. Se volete fare la vostra offerta non vi resta che cliccare qui.