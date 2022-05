Il Metaverso è qui: la tribute band dei Måneskin si è esibita su Rai 1

Quello che state per vedere non si vede tutti i giorni: i Moonskin, tribute band dei Måneskin di cui sono iniziate a circolare le foto sui social qualche giorno fa, sono approdati in televisione.

Ospitati dalla trasmissione ItaliaSì! lo scorso sabato, i quattro sono saliti sul palco esibendosi con Zitti e Buoni!, oltre ad aver fatto due chiacchiere col conduttore: «Siamo quattro amici di Roma con la passione per i Måneskin», ha detto il Damiano finto. «Ci siamo trovati in sala prove, ha funzionato tutto fin da subito». Parola sua:





I quattro hanno concluso con un discorso sul cyber bullismo: «Abbiamo modo di parlare di un tema importante che è l’odio sui social network. Siamo una tribute band, ci divertiamo a vestirci come loro. Ci ha travolto una valanga d’odio nelle ultime settimane». Ma anche con un messaggio per i Måneskin: «Un loro like a uno dei nostri post spazzerebbe via tutto!». Victoria, Thomas, Ethan, Damiano: aprite Instagram e fate ciò che va fatto.