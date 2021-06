Il messaggio drammatico di Jessie J

Jessie J, la cantante di Price Tag e Bang Bang, ha seri problemi di voce. È cominciato tutto in febbraio con la gola costantemente infiammata. In un primo momento ha ignorato la cosa, pensando che la voce fosse semplicemente affaticata a causa delle session in studio. Un medico le ha poi spiegato che si tratta di noduli e di reflusso causati probabilmente dagli steroidi presi dalla cantante l’anno scorso per trattare la malattia di Ménière.

Grazie al riposo i noduli sono scomparsi, ma i medici che ha consultato le hanno spiegato che, nel caso decida di tornare a cantare come prima, il problema si ripresenterebbe.

Per raccontarlo al pubblico, Jessie J ha diffuso un messaggio drammatico su Instagram. La si vede cantare a bassa voce I Want Love e trattenere a stento le lacrime.

«La logopedista mi ha chiesto di cantare qualcosa in tono sommesso, in modo da farle sentire bene la voce. Il primo pezzo che ho intonato è stato I Want Love. Il solo fatto di sentirmi cantare e percepirmi tanto vulnerabile mentre lo facevo mi ha fatto piangere».

Da quando Jessie J ha registrato la canzone «non sono più stata in grado di cantarla a causa del dolore che provo. Quant’è stato difficile non cantare. È letteralmente la mia ragione di vita, è quello che mi rende felice. Non riesco a esprimermi con un filo di voce, non mi fa sentire me stessa. Dio solo sa che sono un tipa chiassosa».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J E S S I E J (@jessiej)

«È stato in quel momento» continua la cantante «che ho capito che dovevo essere onesta con me stessa e con tutti voi su e spiegarvi quel che sta accadendo… Lo faccio per essere sincera e per avere il vostro sostegno e il vostro amore che, ne sono certa, mi aiuterebbero a superare questa cosa più velocemente».

«Sono sempre stata sincera, anche se a volte non è facile. È importante essere abbastanza forti da permettersi di essere deboli. Soprattutto su una piattaforma come questa».

I Want Love non è il pezzo che Jessie J sussurra nel video, è anche il suo ultimo singolo. Venerdì scorso è uscito il video.