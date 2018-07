Il logo di Aphex Twin nella metro di Londra: in arrivo un nuovo album? 

Gli annunci di Aphex Twin arrivano sempre in modo laterale, strano, senza preavviso: un dirigibile verde nel cielo di Londra, i graffiti a New York, non sai mai quando potrebbe arrivare la notizia di un nuovo album del producer. È per questo che le fotografie scattate nella fermata Elephant & Castle della metro di Londra – e che potete vedere qui sotto – hanno subito fatto il giro del mondo.

Si tratta di due immagini gigantesche del logo del producer, trasformato con un effetto tridimensionale come se sprofondasse dentro i muri della metropolitana. Al momento non sappiamo di cosa si tratta: magari è parte della promozione per la data italiana al Club to Club 2018, magari è qualcosa di più grande. Ma quando si tratta di Aphex Twin, meglio tenere gli occhi aperti.