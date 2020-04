Il jazzista Wallace Roney è morto di coronavirus a 59 anni

Come riporta la NPR, Wallace Roney, trombettista jazz con una carriera durata oltre 40 anni in cui ha collaborato con gente come Miles Davis e Art Blakey, è morto questa mattina di COVID-19 dopo essere stato ricoverato in ospedale in New Jersey una settimana fa. Roney aveva 59 anni.

Nato a Philadelphia nel 1960, Roney aveva cominciato a suonare la tromba da bambino. Art Blakey l’aveva fatto entrare nei Jazz Messengers con cui aveva registrato diversi album negli anni Ottanta e Novanta e aveva avuto l’occasione di suonare insieme al suo idolo Miles Davis. Nel 1994 aveva vinto un Grammy per A Tribute to Miles, registrato insieme a membri del Miles Davis Quintet. Oltre a quello ha pubblicato nella sua carriera più di 20 album, l’ultimo dei quali, Blue Dawn-Blue Nights, è uscito solo l’anno scorso.