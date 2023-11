Il gran ritorno di Elodie al Forum

Il 20 e il 21 novembre il Forum di Assago sarà tutto di Elodie: due sold out così rapidi da “costringere” la regina del pop italiano a aprire a sorpresa le vendite per una terza data milanese, sempre al Forum e già programmata per il prossimo 9 dicembre.

Il primo tour della cantante nei palazzetti, già battezzato dal doppio sold out di Napoli, è l’occasione per scoprire il recente progetto Red Light, nuovo album (anzi, “clubtape”) rilasciato lo scorso venerdì 6 ottobre. Ai brani del disco sarà infatti dedicato un intero blocco musicale all’interno dello show: naturale prosecuzione della sperimentazione nel mondo dance pop dell’artista, il disco si compone di sette tracce dalle marcate sonorità club, ed è stato realizzato negli ultimi mesi, quando l’artista aveva ancora in corpo l’adrenalina dell’esaltante concerto al Mediolanum Forum dello scorso maggio. Un disco ricco di collaborazioni, sia con grandi nomi della musica italiana (la supervisione della produzione del disco, ad esempio, è stata interamente affidata a Dardust), sia con grandi artisti extramusicali (la cover dell’album è stata infatti realizzata dal fumettista Milo Manara). A proposito del disco Elodie ha raccontato: «Appena scesa dal palco del mio primo show al Forum l’emozione e l’adrenalina erano tali che avrei voluto rifarlo subito. Dovendo aspettare, ho deciso di incanalare tutta quell’energia precipitandomi in studio, creando nuova musica che facesse muovere il pubblico e aggiungesse un tassello fondamentale al mio racconto. Questo non è un album, non è un ep, è un clubtape. È pensato per far ballare chiunque in qualsiasi luogo, come se fosse in un club».

Ora l’attesa è finita e il cerchio si è chiuso: Elodie tornerà sui palchi, sempre più consapevole e sempre più esplosiva.

I biglietti per le date di novembre sono sold out, mentre gli ultimi ancora disponibili per le date di dicembre li si possono trovare su www.vivoconcerti.com e nelle rivendite autorizzate del circuito TicketOne: il costo parte dai 34 euro.