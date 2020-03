Il Glastonbury 2020 è stato cancellato

Il Glastonbury è stato cancellato. L’annuncio è stato fatto sui social del festival: «Siamo dispiaciuti, ma è l’unica opzione. I biglietti acquistati saranno validi il prossimo anno».

La settimana scorsa erano stati annunciati gli headliners: Kendrick Lamar, Taylor Swift e Paul McCartney: «Speriamo che la situazione nel Regno Unito migliori entro la fine di giugno. In ogni caso non siamo in grado trascorrere i prossimi mesi a costruire le infrastrutture necessarie per accogliere più di 200.000 persone». Questo il comunicato:

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 18, 2020