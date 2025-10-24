Il genoano Francesco Baccini ha dedicato una canzone a Matilde Lorenzi

A un anno dalla scomparsa di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice della Nazionale juniores morta a soli 19 anni durante un allenamento in Val Senales, Francesco Baccini le rende omaggio con una canzone che porta il suo nome, Matilde Lorenzi.

Il brano, uscito oggi, anticipa il nuovo album del cantautore e farà anche parte della colonna sonora del docufilm Kristian Ghedina: storie di sci di Paolo Galassi, realizzato per promuovere i valori olimpici e paralimpici attraverso la cultura italiana.

FRANCESCO BACCINI - MATILDE LORENZI (OFFICIAL VIDEO)

Guarda questo video su YouTube

«Ero rimasto molto colpito dalla notizia dell’incidente, c’è qualcosa di inconcepibile nel perdere la vita a 19 anni», ha detto Baccini parlando del suo nuovo brano. «Quando mi sono messo al piano, gli accordi e le parole sono sgorgati naturalmente. Questa campionessa era una ragazza che stava vivendo al cento per cento la sua passione, volevo che questo brano celebrasse la gioia e la libertà della sua esistenza, la bellezza della vita».

Da sempre vicino al mondo dello sport e tifoso del Genoa, nel 1991 Baccini ha scritto l’inno ufficiale del club rossoblù.