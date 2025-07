Il fratello di Noel e Liam Gallagher è stato accusato di stupro

Mentre Liam e Noel Gallagher si godono il successo del ritorno degli Oasis e la ritrovata pace, il terzo e più grande della famiglia, Paul, che era inizialmente stato annunciato come tour dj degli Oasis, è in guai seri.

Stando a quanto riporta il Telegraph, Paul Gallagher è stato accusato da Scotland Yard che le accuse includono stupro, violenza sessuale, minacce di morte e controllo coercitivo per fatti avvenuti tra il 2022 e il 2024.

Un portavoce della polizia ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge: «Paul Gallagher, residente a Manor Park Road, East Finchley, è stato accusato di stupro, comportamento coercitivo e controllante, tre capi d’imputazione per violenza sessuale, tre capi d’imputazione per strangolamento intenzionale, due capi d’imputazione per minaccia di morte e aggressione con lesioni personali».

Il processo inizierà il prossimo 27 agosto.