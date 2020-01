Il film su Leonard Cohen e la sua musa arriva nei cinema italiani

So Long, Marianne, cantava Leonard Cohen. Era il 1967. Sette anni prima, il cantautore canadese si era trasferito sull’isola greca di Hydra, all’epoca casa di una variopinta comunità di artisti. Lì aveva conosciuto quella che sarebbe diventata una delle sue muse e fonte d’ispirazione di varie canzoni, la norvegese Marianne Ihlen.

Il film documentario Marianne & Leonard. Parole d’amore di Nick Broomfield (Kurt & Courtney) racconta questa grande storia d’amore e condivisione. Che non si esaurì in Grecia, ma andò avanti una vita intera, fino alla morte dei protagonisti, entrambi nel 2016. Il film sarà nei cinema italiani per due soli giorni, il 3 e 4 marzo 2020. Qui l’elenco delle sale.

Presentato in anteprima al Sundance, il film ricostruisce la vicenda tramite filmati d’archivio e nuove testimonianze. “Ero un ventenne in cerca di avventura e divertimento quando sono arrivato a Hydra”, racconta Broomfield. “Ho avuto la fortuna di incontrare Marianne, l’amante di Leonard Cohen. Fu lei a convincermi a realizzare il mio primo film. Quello è stato uno dei periodi più magici della mia vita. Fare questo film ha significato tornare a quel punto di partenza”.