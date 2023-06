Il figliastro di uno degli scomparsi del Titan va al concerto dei Blink-182 e il web lo massacra: «La musica mi aiuta nei momenti difficili»

Mentre il mondo è col fiato sospeso per le ricerche del sommergibile con a bordo 5 persone scomparso 2 giorni fa dopo un’immersione verso il relitto del Titanic, Brian Szasz, figliastro del miliardario Hamish Harding, una delle persone a bordo, è al centro delle polemiche per aver partecipato a concerto dei Blink-182 proprio mentre del padre non si hanno notizie.

Il 19 giugno, lunedì, Szasz ha postato sui social una foto, mentre si trova a San Diego, fuori dal concerto di Hoppus&co: «Potrebbe essere strano essere qui, ma la mia famiglia vorrebbe che fossi al concerto perché è la mia band preferita e la musica mi aiuta nei momenti difficili». Il post è stato poi cancellato. Ecco uno screenshot della pagina Pop Crave:

Szasz ha poi scritto su Facebook di aver rimosso il post per motivi di privacy. Ha invece condiviso un nuovo post, con la didascalia «Il mio patrigno è disperso in un sottomarino. Preghiamo affinché la missione di salvataggio possa avere successo».

Insieme a Harding, a bordo del Titan c’è l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood con il figlio Suleman, l’esperto francese del Titanic Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush, patron di OceanGate, l’azienda proprietaria del Titan.

Tra le reazioni al post di Brian Szasz sta facendo il giro del web quella di Cardi B, che ha condiviso una clip sui social:

Cardi B speaks on billionaire being lost on the submarine touring the Titanic wreckage pic.twitter.com/hWAqHtS7ns

«La gente dice: Beh, cosa dovrebbe fare? Essere triste a casa? Sì. Dovresti essere a casa triste. Se io sparissi dovresti piangere per me. Dovresti essere accanto al telefono in attesa di notizie su di me. Non è triste che tu sia un miliardario del cazzo e che a nessuno freghi niente di te?» ha chiesto Cardi. «È pazzesco. Preferisco essere al verde. Preferisco essere povera ma sapere di essere amata».

Brian ha poi accusato Cardi B di essere disperatamente in cerca di attenzione, prima di cancellare il suo profilo Twitter:

Oop the stepson of the missing billionaire on the submarine, responds to #CardiB.

Cardi called out the stepson (Brian) for attending the #Blink182 concert instead of being at home worried. Brian’s stepdad Hamish Harding is one of the 5 tourist that have been lost at sea since… pic.twitter.com/F9NIVXcca2

— TeaWithTia (@RealTeaWithTia) June 21, 2023