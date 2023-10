Il figlio di Drake ha sei anni e rappa meglio di te

Non vi bastavano Drake e i suoi 20-30 brani pubblicati ogni anno? Nessun problema. Il signor Graham ha iniziato a mettere sotto torchio anche il figlio Adonis che – a sei anni – ha pubblicato il suo primo singolo.

My Man Freestyle, prodotto da Lil E$$o, è una versione estesa delle barre di Adonis contenute in Daylight, il featuring con il papà presente nell’ultimo di Drake For All the Dogs (di cui Adonis ha disegnato la copertina).

Ma stavolta le cose sono state fatte in grande, con tanto di videoclip (e – sorpresa sorpresa – un cameo di Drake). Il fiero papà ha condiviso su Instagram un «buon compleanno figliolo», condividendo il video ai suoi 143 milioni di follower, postando tra le story il figlio che rappa sul palco accompagnato dai suoi amici (una gang di seienni).

Che dite, Adonis ha il flow?