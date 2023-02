Il Festival di Sanremo a ritmo di Nuova Fiat 500

Per rappresentare la nuova musica italiana che arriva sempre più sul palco del Festival di Sanremo e si presenta nelle sue tante vesti, abbiamo scelto di far letteralmente suonare una Nuova 500, nella sua versione rigorosamente (RED) e che ci accompagnerà attraverso un viaggio tra note, passioni e racconti musicali

La nostra avventura a quattro ruote prenderà il via da Casa Sanremo, all’interno del Palafiori e a pochissimi passi da quel Teatro Ariston che ospiterà le canzoni in gara al Festival numero settantatrè. Il primo appuntamento in programma è quello fissato per martedì 7, quando le note che prenderanno posto tutt’attorno ad una Nuova 500 (RED) posizionata in sala, saranno quelle di Fiat Nuova 500 Play, powered by Rolling Stone. Un’ora di musica selezionata da noi proprio per Fiat Nuova 500, tra musica italiana e mood sanremese. Stesso posto, stesse vibrazioni e stessa ora, dalle 20 alle 21, prima che si accendano le luci all’Ariston, anche per l’appuntamento con la nostra selezione musicale per mercoledì 8.

Se Sanremo è, però e soprattutto, musica suonata dal vivo, Rolling Stone non poteva non avere un suo palco, sul quale faranno capolino alcuni nuovi nomi della musica italiana che si esibiranno con le live session di Fiat Nuova 500 – Unplugged. Ad aprire le danze, sempre a Casa Sanremo, sempre alle 20 e davanti agli ‘occhi’ attenti di una Nuova 500 (RED), giovedì 9 sarà la cantautrice Svegliaginevra, che con la sua Punto (la canzone, non l’auto) era già passata da Sanremo Giovani nel 2021. Venerdì la scena sarà invece tutta per il duo al femminile Fede ‘n’ Marlen con le canzoni dell’ultimo album Terra di Madonne. L’ultimo capitolo dei live sanremesi targati Rolling Stone sarà poi quello di sabato 11, la serata della finalissima, preceduta a Casa Sanremo da un live di Kumi, cantautrice italo-giapponese che ama definirsi song-designer e che in passato ha anche collaborato con Franco Battiato.

La Nuova 500 (RED) attorno alla quale ruoterà la musica, secondo Rolling Stone, a Sanremo, fa parte di quella gamma di modelli nata con la partnership di FIAT con (RED), l’organizzazione fondata da Bono Vox e Bobby Shriver nel 2006 per trasformare le aziende in un’arma nella lotta alle pandemie mondiali.

Dalla convinzione che tutti possiamo fare la nostra parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno di noi può guidare il cambiamento, deriva la scelta di Nuova 500 (RED), inusuale nel panorama automobilistico di avere un colore dedicato al sedile del guidatore: il rosso, in abbinamento agli altri tre sedili passeggeri neri. Una provocazione, un messaggio, un invito: siate “pronti” a mettervi alla guida del cambiamento.