Il festival ‘Acieloaperto’ torna con Michielin, Calibro 35, Nouvelle Vague e molti altri

Un’edizione speciale per ricordare che la musica segna percorsi, sfide, rinascite e ripartenze, e lo farà anche questa volta: a cielo aperto. Inizia così il comunicato stampa di acieloaperto, festival che torna con la sua VIII edizione dal 18 luglio al 1 settembre presso la Rocca Malatestiana di Cesena e Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC).

Un’edizione chiamata ‘Il Risveglio’, con un cartellone differente da quello previsto prima della pandemia e i cui protagonisti saranno Remo Anzovino, Calibro 35, The Comet Is Coming, Andrea Laszlo de Simone, Nouvelle Vague, Francesca Michielin: «Risvegliati. Apri gli occhi e le orecchie, e guardati intorno. Rialzati, muoviti e riappropriati degli spazi comuni della città. Torna a incontrare le persone, e a far parte della comunità. Questo è un risveglio. E il nostro è naturalmente musicale.»

Tutte le date:

18/07 ROCCA MALATESTIANA – REMO ANZOVINO

01/08 ROCCA MALATESTIANA – CALIBRO 35

13/08 ROCCA MALATESTIANA – THE COMET IS COMING

16/08 ROCCA MALATESTIANA – ANDREA LASZLO DE SIMONE

29/08 VILLA TORLONIA – NOUVELLE VAGUE

01/09 VILLA TORLONIA – FRANCESCA MICHIELIN

Negli anni passati la manifestazione ha portato sui palchi di queste suggestive location artisti come Elio e Le Storie Tese, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello. I concerti inizialmente previsti per quest’anno (Niccolò Fabi, Willie Peyote e Ben Harper) sono rinviati al 2021 salvo quello di King Gizzard & The Lizard Wizard che invece è annullato.

Rolling Stone è partner ufficiale dell'evento.

